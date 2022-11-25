Подмосковье 25 ноября 2022, 15:27 Школьники из Серебряных Прудов посетят Мамаев курган перед 80-летием Сталинградской битвы

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В Серебряных Прудах стартовали мероприятия, посвященные 80-летию Сталинградской битвы. Школьники уже побывали с экскурсией в доме-музее имени маршала Чуйкова, а вскоре они отправятся в Волгоград — на Мамаев курган.

Для школьников городского округа Серебряные Пруды до 2 февраля будет проведено немало мероприятий: экскурсии, викторины, классные часы. Но самым главным событием станет поездка в Волгоград, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои.

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«В Волгоград мы отправляем делегацию. [Она] состоит из учеников: это старшие классы и средние классы, которые посетят Мамаев курган, где похоронен по его завещанию Василий Иванович [Чуйков] со своими бойцами», — рассказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

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В Серебряные Пруды, чтобы увидеть родину дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова, приедут курсанты кадетского корпуса Следственного комитета России из Волгограда.

Маршал Чуйков руководил 62-й армией, которая приняла на себя главный удар в Сталинградской битве. На берегах Волги немецко-фашистским захватчикам была противопоставлена своя тактика городского боя. Главную роль в ней играла штурмовая группа. За оборону Сталинграда Василий Чуйков был награжден орденом Суворова I степени.

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