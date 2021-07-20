Школьники из Рузы вытащили из воды утопающего без признаков жизни

Школьники из Рузы Платон и Тимур этим летом спасли тонущего человека на пруду в деревне Брыньково. Мужчина пошел ко дну и не подавал признаков жизни, когда ребята увидели его. Они успели вытащить утопающего из воды и самостоятельно реанимировать. Общаться с отважными юношами отправился корреспондент «360».

Источник фото: ruzaregion.ru

«Мужчина пытался переплыть через озеро. Мы стали наблюдать за ним, он опускался все ниже и ниже, а потом и вовсе скрылся под водой», — вспоминает ученик девятого класса школы №3 Рузы Тимур Иванчук.

Выяснилось, что перед этим пострадавший со своим другом распивал спиртное на берегу пруда, после чего решил переплыть водоем, но не рассчитал свои силы.

Ребята подняли мужчину со дна водоема, сами сделали ему искусственное дыхание и помогли отправить в больницу. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.

Тимур Иванчук и Платон Зубачев получили благодарность от майора ОМВД России по Рузскому округу. Официальные награды за мужество ребятам вручат осенью — на всероссийском проекте МВД «Дети-герои».