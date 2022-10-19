Школьники из Рузы примут участие в бизнес-игре о фермерстве | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 20:22 Школьники из Рузы примут участие в бизнес-игре о фермерстве

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Бизнес-игра «Начинающий фермер» пройдет в Рузе для школьников. Его организует молодежный центр в рамках марафона «Будь в теме».

Участниками игры станут учащиеся Рузских, Старорузской, Космодемьянской и Лидинской школ, а также Нестеровского лицея. Они разовьют свои навыки бизнес-планирования, сбора и анализа информации, а также умения работать в команде.

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Школьники подготовят презентации с их идеей, после чего команды будут задавать друг другу вопросы о менеджменте и бизнес-планировании. Затем они ответят на вопросы экспертов и изготовят рекламный плакат.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.