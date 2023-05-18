Подмосковье 18 мая 2023, 10:02 Школьники из Реутова выиграли путевки в лагерь во Владивостоке и побывали на Японском море

Читать 360tv в

Участники движения «Орлята России» из школы № 10 в Реутове провели активный год и победили в конкурсе, где главным призом стали путевки во всероссийский лагерь «Океан». На две недели ребята отправились во Владивосток, где завели новых друзей и поучаствовали в образовательных программах.

В путешествие из Реутова во Владивосток отправились 18 школьников. Путевки во всероссийский детский лагерь «Океан» им достались бесплатно, в награду за выигранный конкурс, где претендентами на главный приз были 700 участников.

Реклама

Сразу после девятичасового перелета школьников «взяли в оборот». Каждый день в лагере проводились зарядки, квесты, экскурсии, творческие мастерские и другие мероприятия. «Орлята России», которые съехались из разных уголков страны, защищали проекты, ставили спектакли, участвовали во всех заданиях, которые получали от вожатых.

«Утренние зарядки на берегу Японского моря никого не оставили равнодушными. Свежий морской воздух, новые знакомства, отличное настроение — это счастье!» — отметила наставник движения «Орлята России» Ирина Лазарева.

За две недели, которые длилась смена, школьники приняли участие в акции «Бессмертный полк» и в эко-марафоне «Твой след на планете». Проверили знания и эрудицию в интеллектуальной игре, посетили занятия в мастерских и студиях, провели театральный час и все время что-то делали.

«Мы гуляли, у нас появилось очень много друзей. Участвовали в разных акциях. Например, мы писали письмо домой», — рассказала участница движения «Орлята России» Эмилия Позднякова.

Получив отличный опыт командной работы и новые впечатления, «Орлята» из Реутова зарядились энергией на будущие свершения.

Тысячи детей участников СВО из Подмосковья отдохнут в летних лагерях бесплатно, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Вместе с ними путевки получат ребята из малообеспеченных семей.