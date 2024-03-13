13 марта 2024, 11:20
Школьники из Раменского прочитали стихи собственного сочинения для бойцов СВО на акции «Неделя добрых дел»
Учащиеся раменской гимназии прочитали стихи собственного сочинения в поддержку участников СВО. Акция прошла в рамках «Недели добрых дел».
Дети из гимназии написали стихотворения в поддержку бойцов СВО и прочитали их в рамках акции. Школьники также украсили пряники и изготовили открытки с пожеланиями, которые отправят на передовую.
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Акция «Неделя добрых дел» стартовала в Подмосковье 11 марта. В ее рамках школьники изготовят открытки и напишут письма бойцам, а также изготовят маскировочные сети и другие полезные вещи для нужд фронта.
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