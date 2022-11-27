Подмосковье 27 ноября 2022, 22:41 Школьники из Раменского познакомились с разными профессиями на фестивале «Путь навыков»

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Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел в Раменском. Его посетили более 500 старшеклассников.

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На фестивале было представлено шесть площадок — это различные учебные заведения и Центр опережающей профессиональной подготовки Московской области.

Школьники могли выбирать из нескольких десятков специальностей, среди них были повар, инженер, строитель, стоматолог и многие другие. И самое главное — все эти профессии сейчас востребованы на рынке труда в Раменском.

«Хочется все попробовать, обо всем спросить. Времени, к сожалению, очень мало, но все-таки хочется урвать побольше знаний», — поделилась участница фестиваля профессий «Путь навыков» Елизавета Курышева.

Благодаря проекту большинство из них приблизились к ответу на сложный и важный вопрос, кем же они станут во взрослой жизни.

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