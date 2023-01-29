Подмосковье 29 января 2023, 14:44 Школьники из Пущина поучаствовали во всероссийской акции «Блокадный хлеб»

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В Пущине состоялась всероссийская патриотическая акция «Блокадный хлеб». В День снятия блокады Ленинграда 27 января ученикам школы № 1 имени Щукина напомнили о брусках хлеба весом 125 граммов и других исторических фактах.

Беседу со школьниками провели сотрудники музея экологии и краеведения в Пущине. Учреждение тесно сотрудничает с учебными заведениями округа.

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«Проводим много интерактивных занятий, тематических встреч по истории, природе, краеведению. Акция „Блокадный хлеб“ — одна из таких встреч», — сообщила заведующая научно-просветительским сектором Татьяна Кужелева

Детям рассказали, что осада города длилась 872 дня. Ленинградцам приходилось делать хлеб из обойной пыли, опилок и целлюлозы, так как муки не хватало.

«Сто двадцать пять граммов — это довольно мало», — заявил четвероклассник Тимофей Коновалов.

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