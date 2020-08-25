Школьники из Подольска запустят спутник на орбиту Земли

Пока подольские астрономы изучают космос с помощью радиотелескопа. Информация передается через антенный комплекс, который разработали эти же ребята. Вскоре к радиотелескопу присоединится еще и оптический.

Источник фото: телеканал «360»

Итак, что же собой представит спутник с оптическим телескопом? Конструкция достаточно компактная, всего 10 на 10 на 30 сантиметров, материал — металл АМГ-6, максимальный вес — 3 килограмма, но, говорят, будет раза в два легче.

«Будет небольшая коробка. В ней будет стоять объектив, самый обычный, от фотоаппарата просто из металлической обшивки, и упрощенная камера. Она будет просто летать по орбите, и мы за счет специальных средств (либо токовых катушек, либо маховиков), будем направлять спутник», — объясняет главный конструктор Илья Атрошенко.

Источник фото: телеканал «360»

Проект представят в Роскосмос, чтобы получить средства на реализацию: для запусков нужны десятки миллионов. Астроснимки, которые сделает маленькая коробочка, смогут изучить молодые ученые со всего мира и использовать для своих научных проектов. Ну или просто наблюдать за вселенной нон-стоп, сидя за компьютером.