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    25 августа 2020, 21:33

    Школьники из Подольска запустят спутник на орбиту Земли

    Анастасия Максимовских , Людмила Александрова

    Ученики обычной школы в Подольске изготавливают спутник с оптическим телескопом. Юные инженеры-астрономы разработали модель летательного аппарата и собираются запустить его в космос. Спутник будет делать астроснимки, которые смогут изучать школьники по всей стране.
    Школьники из Подольска запустят спутник на орбиту Земли

    Пока подольские астрономы изучают космос с помощью радиотелескопа. Информация передается через антенный комплекс, который разработали эти же ребята. Вскоре к радиотелескопу присоединится еще и оптический.

    Школьники из Подольска запустят спутник на орбиту Земли | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Итак, что же собой представит спутник с оптическим телескопом? Конструкция достаточно компактная, всего 10 на 10 на 30 сантиметров, материал — металл АМГ-6, максимальный вес — 3 килограмма, но, говорят, будет раза в два легче.

    «Будет небольшая коробка. В ней будет стоять объектив, самый обычный, от фотоаппарата просто из металлической обшивки, и упрощенная камера. Она будет просто летать по орбите, и мы за счет специальных средств (либо токовых катушек, либо маховиков), будем направлять спутник», — объясняет главный конструктор Илья Атрошенко.

    Школьники из Подольска запустят спутник на орбиту Земли | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Проект представят в Роскосмос, чтобы получить средства на реализацию: для запусков нужны десятки миллионов. Астроснимки, которые сделает маленькая коробочка, смогут изучить молодые ученые со всего мира и использовать для своих научных проектов. Ну или просто наблюдать за вселенной нон-стоп, сидя за компьютером.

    Новости SMI.FM