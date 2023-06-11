Подмосковье 11 июня 2023, 01:30 Школьники из Подольска провели акцию в поддержку бойцов СВО ко Дню России Галины Добрыниной

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Акция-флешмоб в поддержку участников СВО прошла в сквере имени Георгия Товмасяна в Подольске в преддверии Дня России. В мероприятии приняли участие более 30 школьников и студентов из лагеря труда и отдыха «Орбита».

Ребята представили творческие номера под патриотические песни. Участники акции стремились выразить любовь к Родине и поддержать российских военнослужащих в зоне СВО.

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Лагерь «Орбита» впервые принял подростков в летний сезон. В течение дня подопечные в возрасте от 14 до 18 лет занимаются полезным трудом на благо округа под присмотром вожатых.

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