Подмосковье 28 ноября 2022, 12:49 Школьники из подмосковного лесничества познакомились с редкими видами птиц в Карелии

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Юннаты из Подмосковья, из школьного лесничества «GreenArea» Подосинковской средней общеобразовательной школы побывали с визитом в Карелии. Она посетили самое интересное и яркое место — природный заповедник «Кивач».

«Изучать не только родной край, но и знакомиться с природой нашей большой страны — это серьезная мотивация и стимул для изучения ребятами лесной науки. Расширять кругозор, сравнивать и уметь анализировать – одна из основ успешного решения задач в наше время. Такой подход может помочь детям, нашим будущим специалистам, по-новому взглянуть на проблемы и пути их решения», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

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Школьникам в подробностях рассказали о том, кто обитает в этом заповеднике. Например, там водится сразу около 200 видов птиц. Некоторые из них очень редкие, они занесены в Красную книгу. Например, филины, белоспинный дятел, скопа и не только. У детей была возможность познакомиться с главным орнитологом и выяснить все о том, как правильно кормить птиц, находящихся на зимовке.

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Дети оказались под большим впечатлением от природы Карелии, которую можно назвать краем красивых озер, елей, во время поездки можно было также прокатиться на собачьих упряжках, а также покормить северных оленей ягелем.