Школьники из Подмосковья взяли два «золота» на самой сложной в мире олимпиаде по физике

Школьники Московской области взяли два «золота» на самой сложной в мире олимпиаде по физике — Азиатской. Всего сборная России получила три «золота», три «серебра» и две «бронзы». Об этом сообщила в Telegram-канале вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Среди золотых призеров — ученики подмосковного «Физтех-лицея» имени Капицы Вадим Ерин и Олег Калашников. Учащиеся того же лицея Данияр Тухватулин и Владимир Савинцев завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно.

Золотые, серебряный и бронзовый призеры из Московской области

В соревновании участвовали 20 стран, в том числе Китай, Индия, Израиль, Сингапур, Таиланд.

Азиатская физическая олимпиада проходит ежегодно. Впервые она состоялась в 2000 году в Индонезии. В этом году страной-организатором стала Индия. Участники прошли пятичасовой теоретический тур и практические испытания. Российская сборная выполняла задания на базе Московского физико-технического института. Для ее участников Азиатская олимпиада — последний этап отбора на Международную физическую олимпиаду.

В 2021 году сборная России стала абсолютным победителем азиатской олимпиады: «золота» удостоились все члены команды.