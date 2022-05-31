facebook_pixel
    31 мая 2022, 10:35

    Школьники из Подмосковья взяли два «золота» на самой сложной в мире олимпиаде по физике

    Школьники из Подмосковья взяли два «золота» на Азиатской физической олимпиаде

    Оксана Кириллова

    Школьники Московской области взяли два «золота» на самой сложной в мире олимпиаде по физике — Азиатской. Всего сборная России получила три «золота», три «серебра» и две «бронзы». Об этом сообщила в Telegram-канале вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

    Среди золотых призеров — ученики подмосковного «Физтех-лицея» имени Капицы Вадим Ерин и Олег Калашников. Учащиеся того же лицея Данияр Тухватулин и Владимир Савинцев завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно.

    Золотые, серебряный и бронзовый призеры из Московской области

    В соревновании участвовали 20 стран, в том числе Китай, Индия, Израиль, Сингапур, Таиланд.

    Азиатская физическая олимпиада проходит ежегодно. Впервые она состоялась в 2000 году в Индонезии. В этом году страной-организатором стала Индия. Участники прошли пятичасовой теоретический тур и практические испытания. Российская сборная выполняла задания на базе Московского физико-технического института. Для ее участников Азиатская олимпиада — последний этап отбора на Международную физическую олимпиаду.

    В 2021 году сборная России стала абсолютным победителем азиатской олимпиады: «золота» удостоились все члены команды.