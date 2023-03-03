03 марта 2023, 16:37
Школьники из Подмосковья вышли в финал всероссийского фотофестиваля
Школьники из Подмосковья вышли в финал всероссийского фотоконкурса «Фокус». Он состоялся 3 марта, рассказали в Минобразования региона.
В конкурсе приняли участие 15 тысяч человек из 82 регионов России. В финал отправились Дмитрий Бармин из Истры, Тея Сладкова из Видного и София Атаева из Одинцова. Их снимки вошли в топ лучших.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. Там откроют детские сады, школу и поликлинику.
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