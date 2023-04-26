Подмосковье 26 апреля 2023, 11:58 Школьники из Подмосковья выиграли 26 дипломов всероссийской олимпиады по физике Команда / Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Заключительный этап олимпиады имени Максвелла завершился. Школьники Подмосковья выиграли 26 дипломов.

Как рассказали в Минобразовании, четыре участника стали победителями и 22 — призерами. Конкурс стал заменой регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады по физике. В нем участвовали ученики седьмого и восьмого классов.

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«Победителями и призерами стали школьники из Долгопрудного, Фрязина, Одинцова, Дубны и Королева. Абсолютным победителем стал Гомзин Д. К. из Физмат-лицея имени академика В. Г. Кадышевского в Дубне», — рассказали в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ. По его словам, люди хотят видеть рядом с домом большие универсальные школы, где можно не только учиться, но и проводить время после уроков.

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