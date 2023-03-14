Подмосковье 14 марта 2023, 16:18 Школьники из Подмосковья стали призерами национальной технологической олимпиады

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Проекты пятерых старшеклассников из Подмосковья удостоены наград в финале национальной технологической олимпиады, входящей в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Научный потенциал школьников высоко оценило жюри конкурса.

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В профиле «Инженерные биологические системы. Агробиотехнологии» командам предстояло разработать проект по выращиванию сельскохозяйственных культур в черте города. Лучше всего с заданием справилась команда «Биогенезис», в составе которой выступила Маргарита Вастаева из подмосковной гимназии имени Примакова. Она же стала призером в индивидуальном зачете.

По профилю «Композитные технологии» финалистам нужно было спроектировать и изготовить корпус космического аппарата малого класса. В каждой команде работали как минимум один конструктор и два технолога. Призерами в индивидуальном зачете профиля стали учащиеся Балашихинского лицея Иван Лебедев, Арина Смирнова и Григорий Артемьев.

Профиль «Ядерные технологии» потребовал от участников сделать цифровую модель управления энергетическими реакторами, которые используются на современных АЭС. Система должна была работать в режиме реального времени и поддерживать графический интерфейс. Призером в этой категории стал ученик школы № 1 во Фрязине Глеб Маматкулов.

Победители профилей смогут получить 100 баллов ЕГЭ и преимущества при поступлении в ведущие инженерные вузы России. Серия финалов национальной технологической олимпиады продлится до 8 апреля.

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