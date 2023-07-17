Подмосковье 17 июля 2023, 14:55 Школьники из Подмосковья стали победителями Международной физической олимпиады в Токио Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Три школьника из Подмосковья выиграли золотые медали на международной физической олимпиаде в Токио. Это учащиеся Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, школьники из Подмосковья принимали участие в олимпиаде в составе сборной России. В нее могут попасть те, кто успешно проявил себя на национальном отборе. Золотые медали получили Всеволод Доля, Александр Ершов и Роман Бурцев — неоднократные победители и призеры олимпиад самого высокого уровня.

«Каждый из участников сборной стал золотым медалистом. Еще две медали завоевали учащиеся из Москвы Вячеслав Бобков и Егор Потапов», — сказала Каклюгина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио и отметил хорошую работу образовательного учреждения из Долгопрудного.

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