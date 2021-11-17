Школьники из Подмосковья стали миллионерами, победив в конкурсе «Большая перемена»

Десять школьников из Московской области победили в конкурсе «Большая перемена». Им выплатили по миллиону рублей — таков был главный приз. Об этом рассказала зампред правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

«Десять ребят из Подмосковья одержали победу во Всероссийском конкурсе „Большая перемена“ и получили главный приз — по миллиону рублей. Финал конкурса состоялся в Международном детском центре „Артек“ в Крыму», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Кроме того, еще 19 учеников из Московской области получили приз по 200 тысяч рублей.

Участники должны были решить кейсовые задания и защитить проекты. Им предложили задания по четырем разным темам — искусству и творчеству, среде обитания, обществу и образовательным технологиям. Каклюгина обратилась к победителям с поздравлениями и поблагодарила за поддержку ребят учителей и родителей.