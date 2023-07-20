Подмосковье 20 июля 2023, 13:44 Школьники из Подмосковья разработают робототехнические средства для исследования Луны ОЦ "Взлёт"

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Подмосковный школьник из МБОУ ОЦ «Флагман» Валерий Фокин вместе с командой участвует в программе «Большие вызовы». Ребята разрабатывают прототип посадочной платформы, а также мобильных робототехнических средств для полномасштабного исследования Луны. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

«Проект довольно актуален в наше время, ведь уже в августе на южный полюс Луны будет запущен аппарат „Луна-25“ для обнаружения воды. Мы придумываем прототипы роботов, которые будут автоматизированно искать и добывать воду на поверхности Луны», — рассказал Валерий.

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Программа «Большие вызовы» рассчитана на старшеклассников и студентов, занимающихся научной и исследовательской деятельностью. В образовательном центре «Сириус», на базе которого проходит мероприятие, участники создают проекты под руководством опытных наставников из крупнейших компаний и вузов России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. До конца года такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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