Школьники из Подмосковья примут участие в финале конкурса «Большая перемена»

Ученики подмосковных школ отправились в лагерь «Артек», чтобы принять участие в финале всероссийского конкурсе «Большая перемена». Регион представит 21 школьник.

Вице-губернатор области Ирина Каклюгина рассказала, что ранее юные участники успешно представили свои проекты и хорошо проявили себя на отборочных испытаниях. Финальный этап продлится до 5 августа, а его победители получат денежные призы — от 200 тысяч до миллиона рублей, стажировки в крупных компаниях России и поездки по стране.

На эти деньги ребята смогут организовать себе обучение или открыть стартап Ирина Каклюгина

Конкурс проводит президентская платформа «Россия страна возможностей» и Российское движение школьников.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье за три года планируют построить еще 61 школу. Фундамент 20 из них уже заложили.