Школьники из Подмосковья представили свои архитектурные проекты министру просвещения РФ | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 20:17 Школьники из Подмосковья представили свои архитектурные проекты министру просвещения РФ

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Школьники из Подмосковья представили свои первые архитектурные проекты лично министру просвещения России. Например, они предлагали вместо обычных стен создать аквариумы с рыбками, лаунж-зоны для отдыха учеников. Примерно так и должна выглядеть современная школа их глазами. Школьники показали проекты дизайнерам — тем, кто сейчас проходит обучение в профильных вузах.

«Я представляю архитектурно-художественную школу „Старт“. Это одна из лучших школ Москвы. Мы приехали к вам с проектом „Школа мечты“. Хотим представить свои работы слушателям», — рассказала участница проекта «Школа мечты» Марта Циммерман.

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Марта сейчас обучается в 7 классе. По ее мнению, в учебных заведениях будущего нужно больше внимания уделять экологии и здоровью детей. Сама Марта рассказывает, что именно экология стала для нее глобальной идеей. По ее мнению, в программу нужно включить как можно больше спорта, а все помещения заставить растительностью.

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Воплощением идей в жизнь займутся лучшие выпускники архитектурных вузов. Примерно 15 студентов уже начали свое творческое турне. Они активно изучают опыт российских школ, в которых находят собственное вдохновение и новые идеи.

«У нас в год строится 250 новых школ. Это очень большие темпы. Но следующий важный этап — это капитальный ремонт. Вот здесь будет свобода. И нам нужны будут архитектурные решения. Причем, решения не типовые. Потому что внутри школ мы будем менять пространство и там не может быть типовых решений», - сказал Министр просвещения Сергей Кравцов.

Для участников таких встреч это стало возможностью обмениваться опытом, креативными идеями. Также можно услышать актуальный запрос от школьников и учителей — они тоже расскажут о том, как выглядит школа их мечты.