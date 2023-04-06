Подмосковье 06 апреля 2023, 18:01 Школьники из Подмосковья получили 8 дипломов на всероссийской олимпиаде по информатике ОЦ "Взлёт"

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Сборная Подмосковья завоевала восемь наград на Всероссийской олимпиаде школьников по информатике. Об этом сообщили в Министерстве образования региона.

«Победителем стал школьник из городского округа Химки, а призерами — ребята из Долгопрудного, Мытищ, Дубны и Королева. Благодарим тренеров и наставников за подготовку сборной», — сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

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В копилке сборной региона уже 138 дипломов Всероссийской олимпиады школьников по 11 предметам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил подмосковный физтех-лицей имени Капицы с победами на международной олимпиаде по физике. Школьники завоевали шесть медалей и в очередной раз подтвердили звание одной из лучших школ России.