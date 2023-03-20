Подмосковье 20 марта 2023, 12:57 Школьники из Подмосковья поборются за победу во всероссийской олимпиаде по искусству в Татарстане

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Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по искусству проходит в Татарстане. Участники из Подмосковья успешно справились с предварительными испытаниями и борются за победу.

«Московскую область представляют 28 человек. Ребята уже написали первый теоретический тур и ждут творческих испытаний», — сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

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Заключительные состязания по химии уже начались в центре «Сириус» — участие в них приняли 18 жителей Московской области. Позже 11 человек представят регион в олимпиаде по французскому языку.

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Олимпиада будет проходить до 24 марта. В конкурсе принимают участие школьники со всей страны.

Более 170 объектов образования в Подмосковье находятся в стадии строительства и капитального ремонта, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, в новом учебном году в областные школы придут заниматься свыше миллиона учеников.