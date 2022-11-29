Подмосковье 29 ноября 2022, 09:30 Школьники из Подмосковья победили на всероссийской экологической премии

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Премия Росприроднадзора «Экология — дело каждого» состоялась в России, ее итоги подвели 28 ноября. Среди победителей оказалось трое школьников из Подмосковья.

Ирина Чебарева из Балашихи заняла первое место в номинации «Экоблогер». Она представила проект «Жизнь после маски. Спас себя — спаси планету», по которому детям и взрослым нужно рассказывать о том, какой вред наносят использованные маски природе и как правильно их утилизировать. Школьница посещает школы и проводит онлайн-конференции, а на премии она выступила с танцем в инвалидной коляске.

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Второе место в этой же номинации получила Мария Кутузова из Железнодорожного. Она рассказала о пользе пчел для человека — только благодаря им в мире существует большое разнообразие растительности.

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Родион Муцольгов взял второе место в номинации «Экопроект» за устройство, позволяющее обучать ворон сбору мелкого мусора, например окурков. Он тестировал работу четыре месяца — в ходе эксперимента птицы научились обменивать монеты на арахис.

Всего в премии участвовали 45,5 тысячи проектов из 89 регионов России и 33 стран ближнего зарубежья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил стройку детского госпиталя в Красногорске. В нем смогут ежегодно получать помощь около 15 тысяч детей со всей страны.

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