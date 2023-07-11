Подмосковье 11 июля 2023, 15:37 Школьники из Подмосковья начали обучение по образовательной программе «Большие вызовы» ОЦ "Взлёт"

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Научно-технологическая программа «Большие вызовы» началась в центре «Сириус» для старшеклассников и студентов. В проекте участвуют 25 ребят из Подмосковья — об этом сообщили в министерстве образования региона.

«Большие вызовы» — это мероприятие для старшеклассников и студентов, занимающихся научной и исследовательской деятельностью. В течение 24 дней ребята будут создавать проекты под руководством опытных наставников из крупнейших компаний и вузов России.

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Подмосковные школьники работают над проектами в разных направлениях, таких как агропромышленные и биотехнологии, беспилотный транспорт, искусственный интеллект, финансовые технологии и космические технологии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье повысили выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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