Подмосковье 28 февраля 2024, 15:01 Школьники из Павловского Посада выиграли серебряные медали на чемпионате по баскетболу Министерство образования Московской области

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Команда юношей из гимназии Павловского Посада поучаствовали в финале регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». Ребята выиграли серебряные медали.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, школьники впервые участвовали в чемпионате. Команду наградили кубком и медалями, а также комплектом баскетбольной формы.

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«Поздравляем команду гимназии и тренеров спортивной школы Андрея Никенина и Ивана Чернышова, которые подготовили наших ребят», — сказали в гимназии.

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