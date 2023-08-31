Подмосковье 31 августа 2023, 15:02 Школьники из отдаленных поселений Подмосковья смогут оформить Пушкинскую карту в почтовых отделениях Unsplash

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Школьники из 18 отдаленных поселений Подмосковья смогут подать заявление на оформление Пушкинской карты в почтовых отделениях. С ее помощью ребята могут бесплатно посещают музеи, театры, кинотеатры и другие учреждения культуры.

Кроме того, на региональном портале госуслуг школьники могут дистанционно участвовать в олимпиадах, готовиться к экзаменам и узнавать результаты сдачи ЕГЭ, ОГЭ, итоговых сочинений и многое другое.

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Отмечается, что с сентября прошлого года жители Подмосковья воспользовались госуслугами на почте около трех тысяч раз. Чаще всего они обращались к операторам почтовых офисов, чтобы подтвердить свои паспортные данные и учетную запись на портале.

До конца года в Московской области откроется еще 12 сельских отделений с доступом к госуслугам. В шести из них установят компьютеры для самостоятельного доступа к порталу.

Цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

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