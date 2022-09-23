Мастер-класс по управлению поездом на тренажере прошел для школьников из Одинцова | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 15:08 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Мастер-класс по управлению поездом на тренажере прошел для школьников из Одинцова

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Ученики школы № 17 в Одинцове на один день почувствовали себя настоящими железнодорожниками. В Пресненском подразделении учебного центра МЖД для них провели занятия и мастер-класс по управлению поздом.

Сначала школьники сходили на экскурсию и вспомнили о правилах безопасного поведения на железной дороге, а после отправились в классы — постигать тонкости профессии.

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С помощью специальных тренажеров ребята увидели железную дорогу глазами машиниста и даже попробовали оказать первую помощь «пострадавшему», в роли которого выступил учебный манекен Гоша.

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Интерактив вместо скучной лекции не оставил школьников равнодушными. Ребята уверены, что такие занятия необходимы каждому. Впрочем, мастер-классы Московская железная дорога проводит регулярно. В учебных заведениях Подмосковья уже прошло более 1000 профилактических лекций и занятий.

В сентябре губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил в кратчайшие сроки разобраться с жалобами жителей региона на подмосковные электрички Ярославского направления. Глава региона заявил, что лично проедет в поезде и проверит состояние вагонов.

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