Школьники из Одинцова на ярмарке собрали 70 тысяч рублей для беженцев из Донбасса

Масленичную благотворительную ярмарку провели в четвертой Одинцовской гимназии. Все вырученные на ней деньги пойдут на покупку стиральных машин в лагеря беженцев из Донбасса.

Ученики гимназии вместе с родителями напекли блины, пироги и приготовили другие домашние блюда. Все, что было на столах, школьники раскупили буквально за две перемены.

«Нам нужно закупить две стиральные машинки для лагерей, где находятся люди. Это действительно реальный запрос и реальная помощь. Уверена, мы сможем собрать необходимую сумму», — сказала председатель Общественной палаты Одинцовского городского округа Марианна Кристалинская.

Участие в акции приняли и те, кто занимается рукоделием. Школьники принесли на продажу свои картины, а творческий коллектив из 4 «Б» попросил передать донбасским детям мягкие игрушки. Ребята получили их в награду за участие в танцевальных конкурсах.

На ярмарке детям удалось собрать 70 тысяч рублей. В ближайшее время волонтеры закупят необходимую технику и предметы первой необходимости. Все отвезут в Волоколамск, где и находится один из лагерей беженцев.