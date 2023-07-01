Подмосковье 01 июля 2023, 03:35 Школьники из Наро-Фоминска представят Подмосковье на Чемпионате России по профмастерству Фото из школьного архива

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Ученики школы № 9 из Наро-Фоминска представят Московскую область на всероссийском Чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы» в номинации «Предпринимательство». Турнир пройдет в июле в Южно-Сахалинске.

Команда школьников с тала лучшей на отборочных муниципальном и региональном этапах.

«Если честно, то на первый отборочный областной этап мы ехали, до конца не понимая, что нас ждет. Это была наша проба пера», — рассказал наставник команды Сергей Тургенбаев.

Ребята готовились к региональному этапу в краткие сроки. Им помогли специалисты торгово-промышленной палаты округа с написанием рецензии на представленный школьниками проект. Ученики придумали антикафе «Свое место».

«Лично для меня самым трудным модулем был этап брендирования», — сообщил Никита Горячев.

Сейчас команда готовится к всероссийскому этапу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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