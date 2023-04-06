Подмосковье 06 апреля 2023, 09:36 Школьники из Мытищ занялись производством окопных свечей для бойцов СВО

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Школьники из Мытищ вместе с волонтерами занимаются изготовлением окопных свечей, маскировочных сетей и других вещей для бойцов СВО. Такие производства наладили в двух образовательных учреждениях округа.

Ученики школы № 27 делают окопные свечи за картона, воска и жестяных банок. С начала года в зону СВО от школы направили порядка 500 таких свечей. Школа присоединилась к акции «Окопная свеча» в декабре прошлого года по инициативе казачьего полковника Кима Ярушко.

Свое производство для поддержки бойцов СВО запустили и в гимназии № 17. Образовательное учреждение сотрудничает с общественной организацией «Золотые руки ангела». Ученики вместе с волонтерами мастерят талисманы добра, пишут письма на фронт, делают носилки и маскировочные сети в импровизированном цехе.

«Мы с ребятами участвуем в помощи „Золотым рукам ангела“. Приходим, помогаем плести маскировочные сети, собирать носилки. По возможности оказываем помощь, которая необходима», — рассказала советник директора по воспитанию гимназии № 17 Анастасия Линник.

Организация «Золотые руки ангела» с октября прошлого года отправила из Мытищ на фронт более 800 носилок, десятки маскировочных сетей, около трех тысяч окопных свечей.

«Я сама жена офицера, для меня все это очень близко. <…> Поэтому, когда приходят дети, я готова с ними заниматься сколько угодно. <…> Хотя бы один стежок — это уже вклад в победу. И они будут знать, что они спасают чью-то жизнь», — поделилась координатор Ольга Дорофеева.

Сообщество «Золотые руки ангела» организовала жительница Мытищ Татьяна Кузнецова. Она собрала команду единомышленников, затем они нашли помещение, закупили оборудование и наладили производство. Сейчас отделения организации действуют более чем в 100 городах страны.

Стать волонтером организации может каждый. Подробную информацию можно получить на сайте или по телефону +7 (926) 460-79-31.

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