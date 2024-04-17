Подмосковье 17 апреля 2024, 20:49 Школьники из Мытищ встретились с российским космонавтом пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В преддверии празднования Дня космонавтики, в Мытищинской школе № 35, носящей имя знаменитого космонавта Валерия Рюмина, состоялось торжественное мероприятие, посвященное первому полету человека в космос. В гости к школьникам пришел герой Российской Федерации, космонавт Александр Калери.

Юные жители Мытищ смогли узнать из первых уст о тонкостях космических полетов и исследованиях за пределами Земли. Александр Калери поделился опытом своих миссий, общей продолжительностью составивших 769 суток в космосе.

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Отметим, что Мытищи гордится своим вкладом в освоение космического пространства. Земляки Владимир Аксенов, Валерий Рюмин, Елена Кондакова, Геннадий Стрекалов, Олег Ивановский и Сергей Кудь-Сверчков являются яркими представителями мужества и героизма для подрастающего поколения.

В рамках 15 юных школьников вступили в ряды молодежного движения Юнармия. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».