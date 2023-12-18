18 декабря 2023, 16:54
Школьники из Мытищ отправят более 3 тысяч открыток для бойцов СВО
Школьники из Мытищ приняли участие в акции «Новогодняя фронтовая открытка». Ребята написали более трех тысяч писем и пожеланий бойцам специальной военной операции.
Ребята в письмах и открытках поздравили бойцов с наступающими зимними праздниками. Все открытки школьники оформили сами: кто-то нарисовал рисунок, кто-то сложил оригами или сделал аппликацию. Все поздравления отправят на передовую в преддверии Нового года.
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Ранее в молодежном центре «Импульс» прошел благотворительный бал. Его организовали для детей участников специальной военной операции и воспитанников центра «Семья». Мероприятие провели при поддержке женского сообщества «Нежный бизнес» и администрации городского округа Мытищи.
Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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