Подмосковье 18 декабря 2023, 16:54 Школьники из Мытищ отправят более 3 тысяч открыток для бойцов СВО пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Школьники из Мытищ приняли участие в акции «Новогодняя фронтовая открытка». Ребята написали более трех тысяч писем и пожеланий бойцам специальной военной операции.

Ребята в письмах и открытках поздравили бойцов с наступающими зимними праздниками. Все открытки школьники оформили сами: кто-то нарисовал рисунок, кто-то сложил оригами или сделал аппликацию. Все поздравления отправят на передовую в преддверии Нового года.

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Ранее в молодежном центре «Импульс» прошел благотворительный бал. Его организовали для детей участников специальной военной операции и воспитанников центра «Семья». Мероприятие провели при поддержке женского сообщества «Нежный бизнес» и администрации городского округа Мытищи.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

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