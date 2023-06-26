26 июня 2023, 09:08
Школьники из Мытищ на мастер-классе изготовили поделки в форме ангелов для бойцов СВО
Юные жители Мытищ на мастер-классе сделали ангелов для военнослужащих. Памятные подарки отправятся в зону СВО вместе с гуманитарной помощью.
Мастер-класс провели представители благотворительной организации «От сердца к сердцу». Участие в нем приняли ребята, отдыхающие в оздоровительном лагере на базе школы № 6.
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Вскоре сделанные детьми ангелочки отправятся к бойцам СВО, защищающим страну.
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Мытищи
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