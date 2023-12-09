Важное 09 декабря 2023, 18:05 Школьники из Московской области завоевали золото на международной олимпиаде в Бангкоке Губернатор Воробьев поздравил школьников, победивших на олимпиаде в Бангкоке Губернатор Московской области Андрей Воробьев / Telegram

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Школьники из Подмосковья завоевали две золотые медали на 20-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров (IJSO) в Бангкоке. С победой ребят поздравил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Одна из обладательниц золота — Мария Торкановская. Девочка учится в Физтех-лицее имени П. Л. Капицы. Также высшую награду завоевал Роман Кожевников из физико-математического лицея № 5 в Долгопрудном.

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«Рома и Маша — вы большие молодцы! Рад, что подмосковные школьники в очередной раз показали высокий уровень знаний, которые дают в наших школах. Мы все, как и ваши родители, учителя, наставники, гордимся вами!» — подчеркнул Воробьев.

В олимпиаде в Бангкоке принимали участие 311 школьников из 55 стран. Россию представляли шесть человек, все они завоевали золотые медали. Участники выполняли задания по физике, химии и биологии.

Кроме того, российская команда получила спецприз за экспериментальный тур. Руководил сборной заведующий учебно-методической лабораторией по работе с одаренными детьми МФТИ Валерий Слободянин.