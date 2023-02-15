Подмосковье 15 февраля 2023, 17:00 Школьники из Лыткарина победили на всероссийской олимпиаде по МХК

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Учащиеся гимназии № 1 и школы-флагмана Лыткарина гимназии № 7 стали победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по МХК. В этом году свои знания предмета проверили около 340 обучающихся Подмосковья.

Победителями стали ученица 10 «В» класса гимназии № 7 Анна Львова и ученик 10 «А» класса гимназии № 1 Максим Топчиев.

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«На меня очень сильно повлияла музыкальная школа, родители сделали большой вклад в мое развитие. Мы вместе много ездили по музеям, выставкам, театрам и разным культурным мероприятиям», — сказала Анна.

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Ученица отметила, что одним из самых сложных заданий в олимпиаде для нее стал вопрос о старых фильмах.

Максим Топчиев в этом году стал победителем всероссийской олимпиады школьников по искусству. Юноша поделился, что шел к этому не один год. Впервые он проверил свои знания в этой области в 9 классе, однако, тогда ему не хватило полбалла, чтобы войти в число призеров.

«Тогда я решил, что в 10 классе обязательно стану победителем олимпиады, так и случилось. Но на этом я не буду останавливаться, и в следующем году также буду участвовать, есть время хорошо подготовиться», ― подчеркнул Максим.

В подготовке к ВСОШ школьнику помогали образовательный центр «Взлет» и учителя из гимназии № 1. Еще одним достижением Максима в этом году стало приглашение в международный детский центр «Артек». Он получил путевку за активное участие в олимпиадах.

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