Подмосковье 20 января 2024, 15:38 Школьники из Луховиц провели конкурс на самую оригинальную снежную бабу Телеканал «360»

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В Луховицах устроили конкурс на самую оригинальную снежную бабу. Зимний праздник провели команды школьников вместе с родителями.

В городском округе Луховицы прошел «Парад снеговиков» — конкурс на самую оригинальную снежную бабу. Участники продумали для своих снеговиков реквизит, наряды и даже мимику.

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Родители школьников также приняли участие в мероприятии. Вместе с папами и мамами ребят снеговика слепил и глава округа Сергей Тимохин.

«Мы, как команда родителей, должны были подойти как-то нестандартно. Если вы видите, снеговик у нас перевернутый, немного отличается от других, но, честно говоря, смотрю на другие команды, боюсь, первое место нам не занять», — сказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

После подведения итогов конкурса жюри решило наградить всех участников мероприятия. В качестве призов команды получили ароматные пироги. После награждения все участники поиграли в снежки, а также приняли участие в перетягивании каната.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

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