Школьники из Лосино-Петровского пообщались с космонавтами

Страшно ли летать в космос, что чувствует космонавт в невесомости — эти и другие вопросы задали школьники Лосино-Петровского космонавтам. В дни 60-летия со дня первого полета человека в космос юные жители встретились с Салижаном Шариповым и Юрием Онуфриенко в школе №2.

«Для меня очень ценно то, что я смогла встретиться с космонавтами. Ведь в обычной жизни, я думаю, я никогда с ними не встречусь. Это очень ценно для меня», — сказала ученица 10-го класса школы №2 г. о. Лосино-Петровский Дарья Исаева.

Источник фото: телеканал «360»

Космонавты поделились с ребятами историей о том, как они прошли нелегкий путь от мечты до орбиты. А Юрий Онуфриенко пригласил ребят приходить после учебы работать в космическую отрасль.

Источник фото: телеканал «360»

«Во-первых, нам есть что вспомнить и что подсказать. Во-вторых, с детьми надо заниматься — говорю как семьянин. И чем чаще с ними будет встречаться старшее поколение, тем будет лучше», — отметил российский космонавт, Герой России Юрий Онуфриенко.

Космонавты подарили школьникам документальный фильм о жизни Юрия Гагарина и развитии космической отрасли, а ребята в ответ преподнесли гостям рисунки и значки.

Источник фото: телеканал «360»

«Встреча мне очень понравилась. На ней мы пообщались с героями, настоящими героями нашей страны. И присутствовали дети, присутствовало старшее поколение. То есть сразу несколько поколений, которые интересуются, хотят знать, которых волнует, как это происходило тогда, 60 лет назад», — сказала заместитель главы администрации г. о. Лосино-Петровский Марина Полякова.

Космонавты вручили паспорта ребятам, которым исполнилось 14 лет. В конце встречи школьники представили гостям музыкально-поэтическую композицию «Гагаринская весна».