Школьники из Лосино-Петровского получили подарки к 1 сентября

Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» прошла в Лосино-Петровском. Ее организовали местные власти, бизнес и общественники. В рамках этой акции школьники из многодетных и малообеспеченных семей получили в подарок принадлежности для учебы в преддверии Дня знаний.

«Мы <…> поддержали семьи с детьми, малообеспеченные семьи, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Мы каждому ребенку собрали рюкзак с принадлежностями уже в школу», — рассказал глава Лосино-Петровского Иван Курданин.

Исполняющая обязанности руководителя местного отделения ВОО «Молодая гвардия» Анна Тараскова объяснила, что в городском округе есть семьи, которые нуждаются в помощи при подготовке детей к новому учебному году. Она отметила, что канцелярские принадлежности — это расходный материал, поэтому детям необходимы ручки, карандаши, тетради, краски и многое другое.

Многодетная мать Наталья Чунтова поделилась, что в ее семье трое школьников. Они очень обрадовались, когда получили в подарок перед школой все новое — теперь им не придется наследовать рюкзаки и учебные принадлежности от братьев и сестер. В этом году общими усилиями в Лосино-Петровском к учебному году собрали более 100 детей.