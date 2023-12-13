Подмосковье 13 декабря 2023, 15:29 Школьники из Лобни заняли 2-е место на интеллектуальном турнире в центре «Сириус» Unsplash

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Ученики из школы № 4 в Лобне выступили на турнире Московского центра интеллектуальных игр «Сириус». Команда «Молния» заняла 2-е место.

Ребята выступали возрастной категории 8-11 классов. Команда заняла призовое место по результатам тайм-брейка.

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Ранее школьники неоднократно становились победителями и призерами на различных фестивалях, а также в интеллектуальном чемпионате «Ворошиловский стрелок».

Напомним, 2023-ий объявлен Годом педагога и наставника. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе работает большое количество сильных учителей, при этом система образования постоянно развивается.

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