Подмосковье 15 декабря 2023, 08:34 Школьники из Лобни вышли в финал интеллектуального шоу «Морской бой» Unsplash

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Ученики школы № 7 имени Орлова в Лобне стали финалистами интеллектуального шоу «Морской бой» на телеканале «Звезда». Игру транслируют в прямом эфире в рамках работы международной выставки «Россия».

Участие в игре приняли ученики 8-х и 10-х классов из школы № 7. Ребятам нужно было не только подбить корабли противника, но и дать верные ответы на вопросы из области истории, географии, военного дела и других дисциплин.

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Команда учеников 8-го класса одержала победу и вышла в финал. Он состоится в феврале 2024 года.

Напомним, в Лобне уделяется большое внимание развитию дополнительного образования. В округе на базе общеобразовательных школ и в других бюджетных организаций работают бесплатные спортивные секции и творческие кружки.

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