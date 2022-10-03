Школьники из Лобни смогут обучиться монтажу видео в Центральной библиотеке | 360°

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Школьники из Лобни смогут обучиться монтажу видео в Центральной библиотеке

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Школьников Лобни научат монтировать видео. Учреждение города присоединилось к проекту «Библиотека как центр молодежного цифрового творчества». Там ребята смогут получить базовые профессиональные навыки в сфере IT.

Программа «Монтаж в Adobe Premiere Pro» будет рассчитана на 72 часа. На ней детей поделят на пары, в которых они будут писать сценарий и монтировать по нему видеоролик. Преподаватели будут помогать школьникам на всех этапах.

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«Наши ребята смогут освоить базовые профессиональные знания и навыки в сфере IT-технологий, выполнят свои собственные проекты и получат сертификаты о прохождении курса. Уверена, это поможет им определиться с профессиональным направлением в будущем», — рассказала директор Центральной библиотеки Лобни Любовь Хромова.

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В рамках курса участники узнают, как держать камеру и выстраивать кадр, а также научатся работать в программе Adobe Premiere Pro.

Проект «Библиотека как центр молодежного цифрового творчества» был запущен Минкультуры Подмосковья, Фондом поддержки и развития отечественной культуры, театрального искусства, русского языка «МТФ Русская классика». В нем приняли участие десять учреждений региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине октября.

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