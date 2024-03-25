Подмосковье 25 марта 2024, 11:57 Школьники из Лобни приняли участие во всероссийской акции памяти погибших при теракте в Crocus City Hall Пресс-служба администрации города или района

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Школьники из Лобни приняли участие во всероссийской акции «Цветок надежды». Ее посвятили единству народов России.

Акция прошла в рамках проекта «Разговоры о важном». Школьникам рассказали о важности объединения жителей страны в трагические моменты истории. Педагоги отметили необходимость сплоченности и поддержки, которые дают силы справиться с тяжелыми событиями.

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В акции приняли участие педагоги, советники директоров по воспитанию, а также старшеклассники и активисты «Движения Первых». Они своими руками создали из бумаги цветы крокусы в память о погибших в результате теракта 22 марта.

Присоединиться к акции могут все желающие. Для этого нужно выложить в соцсети фото или видео с хештегами #КрокусПамяти#МыВместе.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, число пострадавших выросло до 182.

В крайне тяжелом состоянии остаются 12 взрослых. Минздрав усилил психологическую поддержку пострадавшим и их семьям.

Владимир Путин пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.