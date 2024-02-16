Подмосковье 16 февраля 2024, 17:12 Школьники из Лобни предали для бойцов СВО открытки к 23 Февраля Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Школьники из Лобни приняли участие в акции поддержки участников специальной военной операции. Ученики 4 «Г» класса средней общеобразовательной школы № 9 встретились с руководителем комитета семей воинов Отечества городского округа Юлией Москалевой.

На встрече Юлия Михайловна рассказала детям о жизни бойцов на фронте и показала видеообращение военнослужащих, благодарящих за поддержку. В ответ школьники передали открытки-поздравления к 23 Февраля и угощения для участников спецоперации, которые они сделали своими руками.

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Не остались в стороне и учащиеся 1-11-х классов школы № 3, которые также изготовили открытки и написали поздравления для военнослужащих.

Все подарки будут доставлены защитникам в ближайшее время. Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей находится по адресу: улица Мирная, дом 13, корпус 2. Для справок можно обращаться по телефону: +79017851059. Больше информации можно найти в группе в «Телеграм».

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