Подмосковье 15 марта 2024, 09:16 Школьники из Лобни поучаствовали в мастер-классах по кулинарии и плетению маскировочных сетей Телеканал «360»

Читать 360tv в

Школьники Лобни присоединились к региональной «Неделе добрых дел». Она продолжила акцию «Доброе дело», которую объявили подмосковные школьники в начале специальной военной операции. Ребята написали письма бойцам на передовую, испекли для них пряники и сплели маскировочные сети.

Каждый год школьники собираются вместе, чтобы поддержать военнослужащих и старшее поколение. В этом году акция совпала с масленичной неделей, поэтому ребята испекли блины под руководством педагогов. Результат работы юных хозяек оценят участники «Активного долголетия». А расписанные имбирные пряники и печенье отправят в зону специальной военной операции.

Реклама

Ребята постарше плели маскировочные сети. Они позволяют оставаться незамеченным для тепловизоров противника и применяются для маскировки бойцов, артиллерии, инженерных сооружений и военной техники.

Все подарки от лобненских школьников вместе с письмами волонтеры отвезут в сортировочный центр в Балашиху, откуда ценный груз доставят в зону специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников, которые поучаствовали в «Неделе добрых дел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».