30 июня 2023, 08:05
Школьники из Лобни написали письма бойцам СВО
Ребята из летнего лагеря школы № 4 в Лобне написали письма участникам СВО. Они пожелали бойцам здоровья и скорейшего возвращения домой.
Младшие ребята оставили на страницах писем рисунки, а старшие — написали о своих чувствах. Школьники передали письма заместителю главы городского округа Лобня Вадиму Лебедеву.
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«Сейчас, когда наши военнослужащие выполняют задачи специальной военной операции, им просто необходимо знать и чувствовать поддержку и то, что их с нетерпением ждут дома. Слова, написанные рукой ребенка, попадают прямо в сердце», — отметил Вадим Лебедев.
Письма совсем скоро доставят адресатам.
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Лобня
Школьники
Специальная военная операция РФ на Украине
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