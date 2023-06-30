Подмосковье 30 июня 2023, 08:05 Школьники из Лобни написали письма бойцам СВО

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Ребята из летнего лагеря школы № 4 в Лобне написали письма участникам СВО. Они пожелали бойцам здоровья и скорейшего возвращения домой.

Младшие ребята оставили на страницах писем рисунки, а старшие — написали о своих чувствах. Школьники передали письма заместителю главы городского округа Лобня Вадиму Лебедеву.

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«Сейчас, когда наши военнослужащие выполняют задачи специальной военной операции, им просто необходимо знать и чувствовать поддержку и то, что их с нетерпением ждут дома. Слова, написанные рукой ребенка, попадают прямо в сердце», — отметил Вадим Лебедев.

Письма совсем скоро доставят адресатам.

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