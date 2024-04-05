Подмосковье 05 апреля 2024, 11:11 Школьники из ЛНР и ДНР побывали на экскурсии в институте культуры в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Свыше 50 школьников из Луганской и Донецкой народных республик поучаствовали в программе профориентации Московского государственного института культуры в Химках. Дети познакомились с основами дизайна, принципами работы 3D-принтера и посетили различные мастер-классы.

Ребята поучаствовали в творческих занятиях и сделали глиняные изделия в форме домиков и крыльев, а также рисунки. Работы детей представят на выставке в Госдуме.

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«Это важное и значимое мероприятие, которое дает возможность детям из новых регионов России познакомиться с новыми технологиями и процессами в декоративно-прикладном искусстве. Такие интерактивные экскурсии и мастер-классы способствуют развитию творческого потенциала детей, помогают им открыть новые таланты и увлечения, а также способствуют их социальной адаптации», — рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Помимо творческой части, была и образовательная. Школьникам рассказали о способах решения трудных жизненных ситуаций.

Проект «Крылья творчества и таланта» Московского государственного института культуры призван помочь детям определиться с будущей профессией.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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