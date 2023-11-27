Подмосковье 27 ноября 2023, 12:39 Школьники из Люберец познакомились с деятельностью омбудсмена Подмосковья Пресс-служба Уполномоченного

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Школьники из Люберец встретились с представителем аппарата уполномоченного по правам человека Московской области Ирины Фаевской. Ребятам рассказали о работе омбудсмена, о правах и обязанностях гражданина РФ.

«В течение года я и мои сотрудники встречались со школьниками из разных муниципалитетов. Очень важно, чтобы молодежь знала о своих правах и обязанностях, а также о том, как действовать, если права человека нарушены», — сообщила Фаевская.

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После встречи ученики посмотрели спектакль «Веселый солдат» по повести Виктора Астафьева.

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