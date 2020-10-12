Школьники из Королева запустят муравьев в космос

Школьники из Королева, которые занимаются в детском технопарке «Кванториум», разрабатывают аппаратно-программный комплекс «Ларец». Это платформа для образовательных космических экспериментов.

Источник фото: телеканал «360»

Ребята работают вместе со студентами и научными сотрудниками Технологического университета под руководством профессора, доктора технических наук Константина Щурина.

Первым опытом использования «Ларца» станет муравьиная ферма. Когда проект будет готов, аппарат запустят в космос и закрепят на МКС. Ребята будут исследовать поведение муравьев в невесомости.

«Будем смотреть, каким образом муравьи будут координировать свои передвижения в космосе для добычи пропитания и для добычи воды», — пояснил Александр Гамаюнов, инженер.

Сейчас группа разрабатывает специальную руку-манипулятор для того, чтобы удаленно управлять фермой.

«Когда мы поднимем заслонку, муравьи должны начать воевать между собой из-за нехватки ресурсов, потому что ресурсы будут ограничены», — отметил Максим Будюк, главный инженер проекта.

Но это пока лишь гипотеза. Пока смотрят, какие сервоприводы нужны, отрабатывают технику и другие сложные детали. Что до муравьев — они пока не знают, что полетят в космос. Но уже известно, какой именно вид муравьев отправится в экспедицию.

Источник фото: телеканал «360»

«Лептоторакс. Нами он выбран как первопроходец, потому что это единственный муравей, который живет за пределами полярного круга», — уточнил Данила Горюнов, мирмеколог Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН.

Место обитания этих муравьев показывает, что этот вид устойчивее других переносит негативные влияния среды. Если выжил за полярным кругом, то и в космос можно смело отправлять. В состоянии невесомости будут жить семьи насекомых. Среди них рабочие особи и яйцекладущие. Похожие семьи будут изучаться и на земле, чтобы потом сравнить разницу поведения.

А вообще, «Ларец» создан для того, чтобы студенты могли экспериментировать на МКС. Муравьиная ферма — это только первый модельный эксперимент. В дальнейшем любые дети из нашей страны смогут делать эксперименты в космосе.

«Дети учатся программировать, передавать и получать информацию, обрабатывать научную информацию, причем это все на самых реальных условиях на МКС», — рассказал Сергей Сабо, научный руководитель эксперимента.

Вместе с кураторами из Технологического университета инженеры «Кванториума» доработают манипулятор и заручатся поддержкой Роскосмоса — такова цель. Запустить «Ларец» планируют к 2022 году.