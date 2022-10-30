Школьники из Королева разработали робота Кешу | 360°

Подмосковье 30 октября 2022, 10:30 Школьники из Королева разработали робота Кешу Ученики школы в Королеве разработали робота-помощника Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Ученики школы в Королеве представили свою разработку — робота-помощника по имени Кеша. Его обучили поворачивать головой и ориентироваться в пространстве с помощью эхолокатора.

Дети начали работать над роботом еще в 2018 году на уроках технологии. Изначально школьники задумывали образ Кеши в качестве развлечения и облачили его в доспехи рыцаря. Затем авторы проекта посчитали, что этого будет недостаточно, и решили оживить свое детище.

Реклама

Главный конструктор робота Сергей Коковихин объяснил, что школьники уже научили Кешу сообщать прогноз погоды, заряжать мобильные телефоны, крутить головой, подавать руку и здороваться.

Реклама

Со своим проектом школьники приняли участие во многих всероссийских и региональных фестивалях и конкурсах по робототехнике.

Помогает им учитель технологии Александр Каретников, который трудится в одном из лицеев в Лобне. Своих учеников уже с шестого класса он обучает электротехнике, автоматизации процессов и робототехнике.

Под его руководством дети также соорудили набор автоматизированных машинок. Одна из них обучена движению по следу, другая способна определить преграду и вовремя остановиться.

Кроме того, в лицее изучают технологию умного дома: придумали проект управляемой оконной шторки, которая опускается по одному нажатию кнопки.

Сами юные конструкторы признались, что главной целью их работы является побуждение остальных сверстников развиваться и заниматься наукой.