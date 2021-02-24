Школьники из Королева поддержали флешмоб, посвященный Юрию Гагарину

В 2021 году исполняется 60 лет со дня первого полета человека в космос. В России запустили флешмоб, посвященный Юрию Гагарину. Он проходит в социальной сети Instagram. Королев, как космическая столица России, принимает в акции активное участие.

Источник фото: телеканал «360»

Флешмоб идет по стране большими шагами. Чтобы почувствовать себя частью истории, нужно скачать фотографию с улыбающимся Юрием Гагариным и сделать похожий снимок. В Instagram опубликованы уже пять тысяч коллажей. И, судя по геотегам, сотни сделаны в подмосковном Королеве.

Отчасти, это заслуга пятой гимназии. Ребята изучают историю первого полета и фотографируются как космонавт. Школьники стали одними из первых участников Всероссийского фотофлешмоба, который называется «Улыбка Гагарина».

Источник фото: телеканал «360»

На днях к пятой гимназии присоединятся другие школы округа. В городе, который назван в честь одного из руководителей полета Гагарина, другой сценарий вряд ли возможен. Но принять участие в акции может любой независимо от того, где проживает.

Делайте свои фотоповторы с улыбающимся космонавтом, оформляйте и публикуйте в соцсетях с хэштегами #улыбкагагарина или #улыбкагагаринаКоролев, если вы из наукограда. И не сомневайтесь в качестве снимков, ведь главное в этой фотоистории — память.