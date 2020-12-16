Школьники из Коломны стали победителями фестиваля «РобоФест»

Источник фото: телеканал «360»

Эта конструкция, напоминающая «Лего», — настоящий технологический прорыв. Робот различает предметы по форме и самостоятельно их сортирует. Миниатюра, например, отличает цилиндрические объекты от угловатых и отправляет их по разным коробкам.

«Он может быть использован на различных складах, также он может быть использован при доставке предметов», — говорит ученик школы № 14 Матвей Зверев.

Источник фото: телеканал «360»

Новинку учащиеся 14-й школы презентовали на Всероссийском технологическом фестивале «РобоФест» и взяли первое место в дисциплине «Инженерное дело».

Источник фото: телеканал «360»

«Этот проект мы реализуем с реальными действующими предприятиями. И предприятия ставят актуальные задачи, которые стоят перед производством, адаптируют для нашего фестиваля и формируют конкурсное задание для команд», — рассказал директор Всероссийского технологического фестиваля «РобоФест» Максим Петров.

Источник фото: телеканал «360»

Лучшие идеи бизнес берет на заметку и продолжает работу с командами уже по внедрению технологий. В том, что эти школьники — будущие успешные конструкторы, изобретатели и ученые, организаторы «РобоФеста» не сомневаются. Для разработки новых проектов детям передали айпады от губернатора Подмосковья. Но главным подарком для вдохновения юных изобретателей станет экскурсия на строящийся коллайдер в Дубну.